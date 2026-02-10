10.02.2026 06:31:29

Korea Asset In Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korea Asset In Trust hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 37,18 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 37,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea Asset In Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 53,35 Milliarden KRW im Vergleich zu 47,72 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 409,02 KRW beziffert, während im Vorjahr 306,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 204,29 Milliarden KRW, gegenüber 213,99 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,53 Prozent präsentiert.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 530,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 197,00 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen