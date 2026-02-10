Korea Asset In Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korea Asset In Trust hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 37,18 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 37,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korea Asset In Trust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 53,35 Milliarden KRW im Vergleich zu 47,72 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 409,02 KRW beziffert, während im Vorjahr 306,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 204,29 Milliarden KRW, gegenüber 213,99 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,53 Prozent präsentiert.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 530,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 197,00 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at