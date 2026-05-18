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18.05.2026 06:31:29
Korea Asset In Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Korea Asset In Trust stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 100,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 116,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Korea Asset In Trust im vergangenen Quartal 57,04 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Asset In Trust 54,26 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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