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17.08.2026 06:31:29
Korea Asset In Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Korea Asset In Trust hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 191,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 79,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,55 Prozent auf 63,53 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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