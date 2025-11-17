|
Korea Asset In Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Korea Asset In Trust veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 252,00 KRW gegenüber 11,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,19 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43,40 Milliarden KRW.
