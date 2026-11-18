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18.11.2026 06:31:28
Korea Asset In Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Korea Asset In Trust lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korea Asset In Trust ein EPS von 252,00 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,81 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 43,40 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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