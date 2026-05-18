KOREA CASTIRON PIPE IND: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOREA CASTIRON PIPE IND hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 122,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 176,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92,08 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at