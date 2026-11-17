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17.11.2026 06:31:28
KOREA CASTIRON PIPE IND legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KOREA CASTIRON PIPE IND hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 129,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOREA CASTIRON PIPE IND noch ein Gewinn pro Aktie von 192,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 98,78 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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