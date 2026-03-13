|
13.03.2026 06:31:28
KOREA CASTIRON PIPE IND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KOREA CASTIRON PIPE IND hat am 12.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 206,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KOREA CASTIRON PIPE IND ein EPS von 115,00 KRW je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat KOREA CASTIRON PIPE IND mit einem Umsatz von insgesamt 103,73 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,41 Prozent verringert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 789,00 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 634,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 406,62 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 419,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.