KOREA CASTIRON PIPE IND verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOREA CASTIRON PIPE IND lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 192,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 151,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96,40 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101,60 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at