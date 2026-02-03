Korea Circuit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Korea Circuit hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1284,53 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3815,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Korea Circuit mit einem Umsatz von insgesamt 448,14 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335,29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33,65 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2005,98 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Korea Circuit -4601,000 KRW je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 509,73 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 406,96 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at