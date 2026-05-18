Korea Circuit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Korea Circuit äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 920,00 KRW gegenüber 45,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 419,90 Milliarden KRW gegenüber 354,59 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at