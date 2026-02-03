Korea Circuit: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Korea Circuit präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1284,53 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3815,000 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 448,14 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 335,29 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2005,98 KRW gegenüber -4596,000 KRW je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Korea Circuit in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 509,73 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 406,96 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2492,00 KRW und einen Umsatz von 1 483,30 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at