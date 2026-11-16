Korea Circuit: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Korea Circuit hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 346,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 425,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 456,06 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Korea Circuit 375,65 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at