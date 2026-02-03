03.02.2026 06:31:28

Korea Circuit gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Korea Circuit lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Korea Circuit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1284,53 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3815,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 448,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 335,29 Milliarden KRW umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2005,98 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren -4601,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 509,73 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Korea Circuit einen Umsatz von 1 406,96 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2492,00 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 1 483,30 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

