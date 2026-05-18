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18.05.2026 06:31:29
Korea Circuit vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Korea Circuit hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 915,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Circuit 40,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 354,59 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 419,90 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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