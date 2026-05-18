Korea Circuit vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Korea Circuit hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Korea Circuit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 915,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Korea Circuit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419,90 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 354,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at