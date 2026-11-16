Korea Circuit veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Korea Circuit hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Korea Circuit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 347,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 430,00 KRW je Aktie gewesen.

Korea Circuit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 456,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 375,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at