Korea Circuit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korea Circuit hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 346,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Circuit 425,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Korea Circuit mit einem Umsatz von insgesamt 456,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 21,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at