Korea District Heating hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Korea District Heating hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1443,77 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3928,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 758,20 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,22 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at