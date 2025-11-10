Korea District Heating mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Korea District Heating äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4233,71 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2486,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 758,20 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 585,08 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at