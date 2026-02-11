Korea District Heating mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Korea District Heating hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 7687,49 KRW gegenüber 5440,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 040,07 Milliarden KRW – eine Minderung von 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 078,29 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 29267,91 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 16850,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 998,19 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3 570,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 29302,25 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 4 058,37 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at