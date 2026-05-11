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11.05.2026 06:31:29
Korea District Heating stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Korea District Heating lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18681,91 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19840,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,05 Prozent auf 1 434,11 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 576,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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