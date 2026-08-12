Korea District Heating: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korea District Heating hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 898,89 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2188,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,82 Prozent auf 653,11 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 623,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at