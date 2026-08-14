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14.08.2026 06:31:29
Korea Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Korea Electric Power präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Korea Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,59 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,451 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 15,07 Milliarden USD geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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