Korea Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Korea Electric Power stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1303,27 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5850,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26 851,80 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27 572,38 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at