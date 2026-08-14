Korea Electric Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korea Electric Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 195,30 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 725,78 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 20 561,00 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17 990,94 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at