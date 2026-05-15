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15.05.2026 06:31:29
Korea Electric Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Korea Electric Power präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3883,40 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3627,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24 398,00 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 24 223,98 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3883,00 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 24 672,34 Milliarden KRW geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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