Korea Electric Power Aktie
WKN: 893161 / ISIN: US5006311063
|
27.02.2026 06:11:41
Korea Electric Power Q4 Net Profit Climbs, Operating Income Down; Stock Drops
(RTTNews) - Korea Electric Power Corp. (KEP) reported Thursday higher net profit in its fourth quarter, but operating income declined amid nearly flat sales. Profit and sales plunged sequentially.
In the overnight trading the shares were losing around 7.5 percent to trade at $20.63.
In South Korea, the shares were down around 7.6 percent, at 58,500.00 won.
In the quarter, net income attributable to shareholders of parent company climbed 37.5 percent to 1.40 trillion Korean won from 1.02 trillion won last year.
Operating income, meanwhile, fell 18 percent to 1.98 trillion won from 2.42 trillion won a year ago.
Sales for the quarter were 23.69 trillion won, up 0.7 percent from 23.53 trillion won last year.
Sequentially, net income declined 62.8% and operating income dropped 64.9% with a 14.1% decline in sales.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Korea Electric Power Corp. (KEPCO) (ADRS)
|
12.11.25
|Ausblick: Korea Electric Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Korea Electric Power Corp. (KEPCO) (ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Korea Electric Power Corp. (KEPCO) (ADRS)
|16,50
|-12,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.