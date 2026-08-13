Korea Electric Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Korea Electric Power veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 416,39 KRW gegenüber 1771,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,14 Prozent zurück. Hier wurden 21 918,85 Milliarden KRW gegenüber 21 950,14 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at