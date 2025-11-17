Korea Electric Terminal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Korea Electric Terminal hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3803,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Korea Electric Terminal 3272,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 368,00 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 377,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at