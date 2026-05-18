Korea Electric Terminal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korea Electric Terminal präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3488,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Korea Electric Terminal einen Gewinn von 2632,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,65 Prozent auf 337,35 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Electric Terminal 357,55 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at