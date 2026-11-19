Korea Electric Terminal präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1475,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 3803,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Korea Electric Terminal 400,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 368,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at