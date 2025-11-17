Korea Electronic Power Industrial Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korea Electronic Power Industrial Development hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 395,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Korea Electronic Power Industrial Development ein Ergebnis je Aktie von 27,00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Korea Electronic Power Industrial Development im vergangenen Quartal 90,57 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Electronic Power Industrial Development 82,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at