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17.08.2026 06:31:29
Korea Electronic Power Industrial Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Korea Electronic Power Industrial Development veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 361,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 322,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 124,66 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,16 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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