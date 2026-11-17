Korea Electronic Power Industrial Development hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,00 KRW gegenüber -395,000 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 102,68 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,57 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at