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17.11.2026 06:31:28
Korea Electronic Power Industrial Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Korea Electronic Power Industrial Development hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,00 KRW gegenüber -395,000 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 102,68 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,57 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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