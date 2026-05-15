Korea Electronic Power Industrial Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Korea Electronic Power Industrial Development gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 167,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Electronic Power Industrial Development noch ein Gewinn pro Aktie von 182,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Korea Electronic Power Industrial Development 107,39 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 90,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at