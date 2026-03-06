Korea Electronic Power Industrial Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korea Electronic Power Industrial Development lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 15,66 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Korea Electronic Power Industrial Development -191,000 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 104,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 124,54 KRW. Im Vorjahr hatte Korea Electronic Power Industrial Development 356,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 394,55 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Korea Electronic Power Industrial Development einen Umsatz von 367,53 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at