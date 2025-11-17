Korea Engineering Consultants: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Korea Engineering Consultants hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 176,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -26,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Korea Engineering Consultants hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,34 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

