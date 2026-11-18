Korea Engineering Consultants hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 870,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 176,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 89,21 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Korea Engineering Consultants 102,34 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at