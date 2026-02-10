|
Korea Engineering Consultants präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Korea Engineering Consultants hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 525,79 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Engineering Consultants 539,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent zurück. Hier wurden 122,49 Milliarden KRW gegenüber 123,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 779,90 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 599,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,51 Prozent auf 412,91 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 398,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
