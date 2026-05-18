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18.05.2026 06:31:29
Korea Engineering Consultants stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Korea Engineering Consultants ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Engineering Consultants die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 380,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Korea Engineering Consultants -146,000 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Korea Engineering Consultants im vergangenen Quartal 98,70 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Engineering Consultants 86,32 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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