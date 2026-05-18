Korea Export Packing Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Korea Export Packing Industrial ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Export Packing Industrial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 157,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -5,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,12 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at