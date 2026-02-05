|
05.02.2026 06:31:28
Korea Export Packing Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Korea Export Packing Industrial äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1178,73 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Export Packing Industrial ein EPS von -81,000 KRW in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 67,60 Milliarden KRW, gegenüber 76,17 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,25 Prozent präsentiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 970,100 KRW gegenüber 91,00 KRW im Vorjahr verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,03 Prozent auf 289,60 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 301,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
