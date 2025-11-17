Korea Export Packing Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Korea Export Packing Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Korea Export Packing Industrial ein Ergebnis je Aktie von -42,000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,34 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at