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18.11.2026 06:31:28
Korea Export Packing Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Korea Export Packing Industrial hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Korea Export Packing Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 205,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,000 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 78,37 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,34 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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