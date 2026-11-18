Korea Flange hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 111,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 431,83 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 412,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at