Korea Flange hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korea Flange veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 111,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 221,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 412,00 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at