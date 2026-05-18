Korea Flange präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Korea Flange stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 288,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 447,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 442,84 Milliarden KRW gegenüber 429,98 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at