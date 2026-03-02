02.03.2026 06:31:29

Korea Flange präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Korea Flange stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 108,85 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 332,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Korea Flange im vergangenen Quartal 421,94 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Flange 399,97 Milliarden KRW umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 539,40 KRW. Im Vorjahr hatte Korea Flange 1469,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 567,41 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 699,32 Milliarden KRW ausgewiesen.

