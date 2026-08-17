Korea Flange: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Korea Flange ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Flange die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 283,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korea Flange ein EPS von 90,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 444,05 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 435,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at